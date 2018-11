Qualificazioni Next Gen ATP Finals: Luca Giacomini supera Andrea Pellegrino in cinque set

Luca Giacomini, n.656 del ranking mondiale, supera Andrea Pellegrino col punteggio di 4-1 4-2 1-4 2-4 4-2 ed approda in semifinale alle Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals.

Ottima prova da parte del tennista veneto che, dopo aver vinto agevolmente i primi due parziali, ha subito un contraccolpo che, però, non gli ha fatto perdere tanta concentrazione: nel momento clou, il 21enne allenato da papà Redi è riuscito ad imporsi contro un tennista di livello decisamente più alto come Pellegrino, capace nel 2018 di centrare in ben tre occasioni i quarti di finale in un torneo Challenger.

Al penultimo atto incontrerà il vincente dell’incontro tra Liam Caruana e Jacopo Berrettini, i quali scenderanno in campo tra pochissimi minuti.

LUCA GIACOMINI

21 anni (24 ottobre 1997)

Classifica ATP: 656 (best ranking 581, 10/09/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 0

Migliori risultati 2018: F Ucraina F1 (Rivne), 2T Challenger Padova

ANDREA PELLEGRINO

21 anni (23 marzo 1997)

Classifica ATP: 442 (best ranking 315, 30/04/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 4

Migliori risultati 2018: QF Challenger Quijing (Cina), QF Challenger Francavilla, QF Challenger Firenze