Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma di Giovedì 01 Novembre. In serata Roger Federer vs Fabio Fognini

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Marin Cilic vs [9] Grigor Dimitrov

2. Damir Dzumhur vs [2] Novak Djokovic

3. [4] Alexander Zverev vs [Q] Feliciano Lopez OR [15] Diego Schwartzman

4. [11] Borna Coric OR Daniil Medvedev vs Gilles Simon OR [6] Dominic Thiem (non prima ore: 16:00)

5. [13] Fabio Fognini vs [3] Roger Federer (non prima ore: 19:30)

6. [7] Kevin Anderson vs [10] Kei Nishikori (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin

2. Karen Khachanov vs [8] John Isner (non prima ore: 13:00)

3. [LL] Malek Jaziri OR Fernando Verdasco vs [16] Jack Sock

4. [8] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Dominic Inglot / Franko Skugor

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Raven Klaasen / Michael Venus vs Austin Krajicek / Nikola Mektic

2. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

3. [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Aisam-Ul-Haq Qureshi / Stefanos Tsitsipas