Masters 1000 Parigi Bercy: Novak Djokovic vola ai quarti, Dzumhur si ritira nel 2° set

Prosegue il cammino di Novak Djokovic al Masters 1000 di Parigi Bercy. Il tennista serbo, numero due del seeding, approfitta del ritiro di Damir Dzumhur per strappare il pass per i quarti di finale del torneo parigino: sul punteggio di 6-1 2-1, il bosniaco ha deciso di alzare bandiera bianca a causa di un problema alla schiena col quale ha dovuto “convivere” dal sesto gioco del primo parziale.

Djokovic tornerà in campo nella giornata di domani contro Marin Cilic, quinta testa di serie: il croato ha superato, nel primo match di giornata, il bulgaro Grigor Dimitrov in due parziali, con lo score di 7-6(5) 6-4.

PRIMO SET – Non c’è storia fin dalle battute iniziali: Djokovic si dimostra troppo solido mentre Dzumhur, dal canto suo, non riesce a resistere sugli scambi lunghi impostati dal serbo. Il nativo di Belgrado opera il break, a quindici, nel quarto game, portandosi sul 3-1. Il sesto gioco dell’incontro è il più lottato, purtroppo per Dzumhur che, nel corso di uno dei tantissimi punti giocati (22, con durata superiore ai 10 minuti), accusa un problema alla schiena: ceduta nuovamente la battuta, il tennista di Sarajevo chiede l’intervento del fisioterapista, il quale però non riesce a risolvere granché.

Dopo 39 minuti, Djokovic chiude la contesa: 6-1, dominio del serbo che ha piazzato 12 vincenti a fronte dei 6 del suo avversario, che ha trovato ben 15 errori non forzati.

SECONDO SET – Damir Dzumhur prova a stringere i denti, nonostante il fastidio alla schiena gli crei davvero tanti problemi: il bosniaco tiene il servizio in avvio ma, nel terzo gioco, subisce il break che consente a Djokovic di portarsi sul 2-1. Parziale compromesso fin da subito, tanto che il n.52 ATP decide di ritirarsi al cambio di campo sapendo di non avere alcuna possibilità di rientrare nel match.