Kevin Anderson si regala la qualificazione alle ATP Finals di Londra

Kevin Anderson è il quinto giocatore qualificato di diritto alle ATP Finals di Londra, in programma alla O2 Arena dall’11 al 18 novembre 2018.

Il tennista sudafricano, classe 1986 e n.6 del ranking mondiale, ha ottenuto la qualificazione matematica nella giornata di domenica, vincendo il torneo ATP 500 di Vienna (6-3 7-6 in finale ai danni di Kei Nishikori). Il forfait di Juan Martin Del Potro dalla kermesse londinese non ha fatto altro che rafforzare la posizione del nativo di Johannesburg, che si è unito ai già qualificati Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer e Alexander Zverev.

Restano, tuttavia, ancora tre posti disponibili. A contenderseli saranno Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori e John Isner. Al termine della settimana, dunque alla conclusione del Masters 1000 di Parigi-Bercy, conosceremo con certezza gli otto giocatori qualificati al Master di fine stagione.