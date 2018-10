ITF Junior Masters 2018: Lorenzo Musetti eliminato nella fase a gironi, tutti i risultati

Ultima giornata della fase a gironi all’ITF Junior Masters 2018 in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Un venerdì amaro per l’unico italiano al via, Lorenzo Musetti, che perde in tre set contro lo statunitense Brandon Nakashima (4-6 6-3 6-3 il punteggio finale) e si vede negata la possibilità di lottare per la conquista dell’ambito titolo: il giocatore azzurro lotterà ora per il quinto posto assieme a Nicolas Mejia e Sebastian Baez.

A strappare il pass per le semifinali, per quanto concerne il Gruppo Yong, sono il già citato Nakashima e il transalpino Hugo Gaston. A chiudere al primo posto nel Gruppo Shuai è, invece, il portacolori di Taipei Chun Hsin Tseng, che vince lo “spareggio” contro il bulgaro Adrian Andreev, anch’egli approdato all’ultimo atto, per 6-4 7-5.

RISULTATI DI GIORNATA

Chun Hsin Tseng (TPE) b. Adrian Andreev (BUL) 6-4 7-5

Nicolas Mejia (COL) b. Tao Mu (CHN) walkover

Brandon Nakashima (USA) b. Lorenzo Musetti (ITA) 4-6 6-3 6-3

Hugo Gaston (FRA) b. Sebastian Baez (ARG) 6-1 6-4

CLASSIFICA GRUPPO SHUAI

Chun Hsin Tseng (TPE) 3W 0L

Adrian Andreev (BUL) 2W 1L

Nicolas Mejia (COL) 1W 2L

Tao Mu (CHN) 0W 3L

CLASSIFICA GRUPPO YONG

Brandon Nakashima (USA) 2W 1L

Hugo Gaston (FRA) 2W 1L

Lorenzo Musetti (ITA) 1W 2L

Sebastian Baez (ARG) 1W 2L

In corsivo i giocatori qualificati alle semifinali





Lorenzo Carini