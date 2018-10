WTA Finals Singapore – Doppio: Ecco gli accoppiamenti con il ritorno alla formula dei quarti di finale

Questi gli accoppiamenti delle WTA Finals di Singapore di doppio.

Con una novità importante. Non ci saranno round robin ma scontri diretti partendo dai quarti di finale.

Quarti di Finale

Barbora Krejcikova Katerina Siniakova vs Nicole Melichar Kveta Pesche

Andreja Sestini Hlavackova Barbora Strycova vs Andreja Klepac María José Martínez

Ashleig Barty Coco Vandeweghe vs Elise Mertens Demi Schuurs

Gabriela Dabrowski Yifan Xu vs Timea Babos Kristina Mladenovic