Combined Mosca: Live i risultati del Day 5. Andreas Seppi in semifinale

Andreas Seppi si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 250 di Mosca.

Il 34enne di Caldaro, numero 46 del ranking mondiale, ha battuto nei quarti per 64 76(2), in un’ora e 53 minuti di gioco, il serbo Filip Krajinovic, numero 34 Atp e quarta testa di serie.

Da segnalare che l’azzurro nel secondo parziale ha recuperato uno svantaggio di 4 a 1.

Domani Seppi affronterà in semifinale il francese Adrian Mannarino.

Combined Mosca – Quarti di Finale M – Semifinali F.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alexandra Panova / Laura Siegemund vs Darija Jurak / Raluca Olaru



WTA Moscow Alexandra Panova / Laura Siegemund Alexandra Panova / Laura Siegemund 6 7 Darija Jurak / Raluca Olaru Darija Jurak / Raluca Olaru 2 6 Vincitori: PANOVA / SIEGEMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 6-2* 6-6 → 7-6 A. Panova / Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Jurak / Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Panova / Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 D. Jurak / Olaru 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Panova / Siegemund 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 D. Jurak / Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 A. Panova / Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Jurak / Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Panova / Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Jurak / Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Panova / Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Jurak / Olaru 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Panova / Siegemund 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Jurak / Olaru 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-1 → 5-2 A. Panova / Siegemund 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 4-1 → 5-1 D. Jurak / Olaru 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 A. Panova / Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 D. Jurak / Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Panova / Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Jurak / Olaru 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Ons Jabeur vs [5] Anastasija Sevastova (non prima ore: 14:00)



WTA Moscow Ons Jabeur Ons Jabeur 6 3 6 Anastasija Sevastova [5] Anastasija Sevastova [5] 3 6 3 Vincitore: O. JABEUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 O. Jabeur 15-0 ace 30-0 5-3 → 6-3 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Sevastova 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Sevastova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 O. Jabeur 0-15 15-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 O. Jabeur 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [6] Daria Kasatkina vs Johanna Konta



WTA Moscow Daria Kasatkina [6] Daria Kasatkina [6] 6 6 Johanna Konta Johanna Konta 4 3 Vincitore: D. KASATKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Kasatkina 15-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df df 5-3 → 5-4 J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-2 → 5-2 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Kasatkina 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [LL] Ricardas Berankis vs [2] Daniil Medvedev (non prima ore: 17:30)



ATP Moscow Ricardas Berankis Ricardas Berankis 2 6 4 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 1 6 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Berankis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 4-5 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 R. Berankis 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 ace 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-1 → 5-1 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-0 → 3-1 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 R. Berankis 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Mirza Basic vs [3/WC] Karen Khachanov



ATP Moscow Mirza Basic Mirza Basic 2 6 Karen Khachanov [3] Karen Khachanov [3] 6 7 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 M. Basic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Basic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Basic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Basic 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Andreas Mies / Hans Podlipnik-Castillo vs [2] Austin Krajicek / Rajeev Ram



ATP Moscow Andreas Mies / Hans Podlipnik-Castillo Andreas Mies / Hans Podlipnik-Castillo 4 3 Austin Krajicek / Rajeev Ram [2] Austin Krajicek / Rajeev Ram [2] 6 6 Vincitori: KRAJICEK / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Krajicek / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Mies / Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Krajicek / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Mies / Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 1-4 → 2-4 A. Krajicek / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Mies / Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-2 → 1-3 A. Krajicek / Ram 15-0 30-0 1-1 → 1-2 A. Mies / Podlipnik-Castillo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Krajicek / Ram 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Mies / Podlipnik-Castillo 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Krajicek / Ram 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Mies / Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Krajicek / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 A. Mies / Podlipnik-Castillo 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 1-4 → 2-4 A. Krajicek / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Mies / Podlipnik-Castillo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Krajicek / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Mies / Podlipnik-Castillo 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 A. Krajicek / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Adrian Mannarino vs [Q] Egor Gerasimov



ATP Moscow Adrian Mannarino Adrian Mannarino 7 6 Egor Gerasimov Egor Gerasimov 6 3 Vincitore: A. MANNARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 5-2 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Gerasimov 15-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 df 6-6 → 7-6 A. Mannarino 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Filip Krajinovic vs Andreas Seppi