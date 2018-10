WTA Mosca: Tabellone principale. Non ci sono italiane, Halep e Ka. Pliskova le prime due tds

Main Draw WTA Mosca | Premier | Indoor | $932.866

(1/WC) Halep, Simona vs Bye

Pavlyuchenkova, Anastasia vs Tomljanovic, Ajla

Cornet, Alizé vs Qualifier/Lucky Loser

Tsurenko, Lesia vs (6) Kasatkina, Daria

(4) Bertens, Kiki vs Bye

Sasnovich, Aliaksandra vs Buzarnescu, Mihaela

Gavrilova, Daria vs Qualifier/Lucky Loser

Konta, Johanna vs (7) Mertens, Elise

(8) Kontaveit, Anett vs (WC) Potapova, Anastasia

Mladenovic, Kristina vs (WC) Kalinskaya, Anna

Makarova, Ekaterina vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (3/WC) Stephens, Sloane

(5) Sevastova, Anastasija vs Rybarikova, Magdalena

Putintseva, Yulia vs Begu, Irina-Camelia

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (2) Pliskova, Karolina