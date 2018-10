Masters 1000 Shanghai: Risultati LIVE dei Quarti di Finale. Djokovic e A. Zverev in semifinale

Al Masters 1000 in corso a Shanghai Novak Djokovic (ATP 3) e Alexander Zverev (5) hanno conquistato un posto in semfinale. Il serbo, già vincitore nel 2012, 2013 e 2015, si è imposto sul sudafricano Kevin Anderson (8) per 7-6 (7-1) 6-3 in 1h42′ di partita.

Il tedesco ha invece avuto la meglio del britannico Kyle Edmund (14) con un doppio 6-4 in 1h10′. Djokovic e Zverev si ritroveranno così di fronte in semifinale.

Masters 1000 Shanghai | Cemento | $7.086.700 – Quarti di Finale

CENTER – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [11] Kyle Edmund vs [4] Alexander Zverev



ATP Shanghai Kyle Edmund [11] Kyle Edmund [11] 4 4 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 6 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Edmund 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Edmund 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Edmund 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

2. [7] Kevin Anderson vs [2] Novak Djokovic



ATP Shanghai Kevin Anderson [7] Kevin Anderson [7] 6 3 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 7 6 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-5 → 3-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Anderson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 N. Djokovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. [13] Borna Coric vs Matthew Ebden (non prima ore: 12:00)



ATP Shanghai Borna Coric [13] Borna Coric [13] 7 6 Matthew Ebden Matthew Ebden 5 4 Vincitore: B. CORIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 M. Ebden 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 M. Ebden 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-1 → 4-1 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 M. Ebden 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 6-5 → 7-5 M. Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Ebden 0-15 15-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-2 → 1-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Ebden 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [1] Roger Federer vs [8] Kei Nishikori



ATP Shanghai Roger Federer [1] Roger Federer [1] 6 7 Kei Nishikori [8] Kei Nishikori [8] 4 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* ace 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Federer 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Federer 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Raven Klaasen / Michael Venus vs [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



ATP Shanghai Raven Klaasen / Michael Venus [7] Raven Klaasen / Michael Venus [7] 6 6 7 Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] 7 4 10 Vincitori: KUBOT / MELO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 L. Kubot / Melo 0-1 L. Kubot / Melo 1-0 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 5-4 → 6-4 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 5-5 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [8] Ivan Dodig / Nikola Mektic vs [2] Oliver Marach / Mate Pavic



ATP Shanghai Ivan Dodig / Nikola Mektic [8] Ivan Dodig / Nikola Mektic [8] 6 2 6 Oliver Marach / Mate Pavic [2] Oliver Marach / Mate Pavic [2] 3 6 10 Vincitori: MARACH / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 O. Marach / Pavic 0-1 O. Marach / Pavic 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 ace 9-4 9-5 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Dodig / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 I. Dodig / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 I. Dodig / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-2 → 1-3 O. Marach / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 O. Marach / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Dodig / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 I. Dodig / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 I. Dodig / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 I. Dodig / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 I. Dodig / Mektic 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [5] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [6] Jamie Murray / Bruno Soares