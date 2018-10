Challenger Ortisei: Risultati LIVE del Day 1. Caruana al secondo turno. Ornago lucky loser (VIDEO)

(1) Herbert, Pierre-Hugues vs Brkic, Tomislav

(WC) Caruana, Liam vs Robert, Stephane

Masur, Daniel vs Otte, Oscar

(Q) Simon, Tobias vs (5) Berankis, Ricardas

(3) Munar, Jaume vs (Q) Kivattsev, Kirill

Stakhovsky, Sergiy vs Bolelli, Simone

Caruso, Salvatore vs Brown, Dustin

Novak, Dennis vs (8) Bachinger, Matthias

(6) Humbert, Ugo vs (Q) Hassan, Benjamin

(LL) Ornago, Fabrizio vs Halys, Quentin

(WC) Sinner, Jannik vs (WC) Giacomini, Luca

Lestienne, Constant vs (4) Sonego, Lorenzo

(Q) Krawietz, Kevin vs Hoang, Antoine

Moraing, Mats vs (WC) Brancaccio, Raul

Barrere, Gregoire vs Napolitano, Stefano

Pavic, Ante vs (2) Lacko, Lukas

Challenger Ortisei | Indoor | e64.000 – TD quali e 1° Turno md

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexander Erler vs [7] Benjamin Hassan



CH Ortisei Alexander Erler Alexander Erler 6 4 Benjamin Hassan [7] Benjamin Hassan [7] 7 6 Vincitore: B. HASSAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Erler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Erler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Hassan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 2-3 → 2-4 A. Erler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Hassan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Erler 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Erler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 2-2* df 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Erler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Hassan 15-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Erler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Erler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Erler 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Erler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 B. Hassan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Erler 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Kirill Kivattsev vs [6] Fabrizio Ornago



CH Ortisei Kirill Kivattsev Kirill Kivattsev 4 6 6 Fabrizio Ornago [6] Fabrizio Ornago [6] 6 3 4 Vincitore: K. KIVATTSEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Kivattsev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Ornago 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Kivattsev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Ornago 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 4-3 K. Kivattsev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Ornago 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 K. Kivattsev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Ornago 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Kivattsev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Ornago 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Kivattsev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Ornago 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 K. Kivattsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Ornago 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 K. Kivattsev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Ornago 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Kivattsev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df ace A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Ornago 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Kivattsev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Ornago 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Kivattsev 0-15 15-15 30-15 3-5 → 4-5 F. Ornago 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Kivattsev 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 F. Ornago 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Kivattsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Ornago 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 K. Kivattsev 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Ornago 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Kivattsev 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Daniel Masur vs Oscar Otte (non prima ore: 14:00)



CH Ortisei Daniel Masur Daniel Masur 6 4 6 Oscar Otte Oscar Otte 0 6 7 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Masur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 O. Otte 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 D. Masur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 3-5 → 4-5 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Masur 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 D. Masur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 O. Otte 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 0-2 D. Masur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 O. Otte 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Masur 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 3-4 O. Otte 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Masur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Otte 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 O. Otte 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 D. Masur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 O. Otte 15-0 15-15 15-40 30-40 5-0 → 6-0 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 D. Masur 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 O. Otte 0-15 df 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 D. Masur 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Liam Caruana vs Stephane Robert



CH Ortisei Liam Caruana Liam Caruana 4 7 6 Stephane Robert Stephane Robert 6 6 2 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Robert 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 5-2 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Robert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Caruana 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Robert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Caruana 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Robert 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 ace 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 S. Robert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Caruana 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Robert 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Caruana 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Robert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Robert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Robert 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Robert 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Robert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 S. Robert 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Robert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Robert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 2-1 S. Robert 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 L. Caruana 15-0 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

5. Simone Bolelli / Viktor Galovic vs [WC] Stefano Napolitano / Jannik Sinner (non prima ore: 18:00)



CH Ortisei Simone Bolelli / Viktor Galovic Simone Bolelli / Viktor Galovic 6 6 7 Stefano Napolitano / Jannik Sinner Stefano Napolitano / Jannik Sinner 3 7 10 Vincitori: NAPOLITANO / SINNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 S. Bolelli / Galovic 0-1 S. Bolelli / Galovic 1-0 1-1 1-2 ace 2-2 2-3 2-4 ace 2-5 ace 3-5 4-5 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* df 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Napolitano / Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Napolitano / Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Galovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 S. Napolitano / Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Napolitano / Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Galovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Napolitano / Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Galovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Napolitano / Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Bolelli / Galovic 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 S. Napolitano / Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Bolelli / Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Napolitano / Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 S. Bolelli / Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Napolitano / Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli / Galovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 S. Napolitano / Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli / Galovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0

6. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Patric Prinoth / Alexander Weis



CH Ortisei Sander Gille / Joran Vliegen [4] Sander Gille / Joran Vliegen [4] 7 7 Patric Prinoth / Alexander Weis Patric Prinoth / Alexander Weis 6 5 Vincitori: GILLE / VLIEGEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 P. Prinoth / Weis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 5-5 → 6-5 S. Gille / Vliegen 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 P. Prinoth / Weis 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 P. Prinoth / Weis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Prinoth / Weis 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Prinoth / Weis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Prinoth / Weis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 P. Prinoth / Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 6-5 → 6-6 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Prinoth / Weis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Prinoth / Weis 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Prinoth / Weis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Prinoth / Weis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Prinoth / Weis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tobias Simon vs [5] Aldin Setkic



CH Ortisei Tobias Simon Tobias Simon 7 6 7 Aldin Setkic [5] Aldin Setkic [5] 6 7 6 Vincitore: T. SIMON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* df 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-5* df 6-6 → 7-6 T. Simon 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Setkic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 T. Simon 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Simon 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Simon 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Setkic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Simon 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Setkic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 ace 3-2* 4-2* df 4*-3 5*-3 ace 5-4* df 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Simon 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 4-3 → 4-4 T. Simon 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Simon 0-15 15-15 30-15 ace 2-2 → 3-2 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 T. Simon 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Setkic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Simon 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* ace 2*-3 3*-3 4-3* ace 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 T. Simon 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 5-6 → 6-6 A. Setkic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Simon 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Setkic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Simon 15-0 ace 30-0 30-15 ace 3-4 → 4-4 A. Setkic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Simon 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace 2-3 → 3-3 A. Setkic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 T. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [2] Kevin Krawietz vs Albano Olivetti



CH Ortisei Kevin Krawietz [2] Kevin Krawietz [2] 7 7 Albano Olivetti Albano Olivetti 6 6 Vincitore: K. KRAWIETZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* ace 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Olivetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 K. Krawietz 0-15 15-15 30-15 ace ace 5-5 → 6-5 A. Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Krawietz 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Olivetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 2-1 → 2-2 K. Krawietz 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 K. Krawietz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 5-5 → 5-6 K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Olivetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 K. Krawietz 15-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Krawietz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 0-1 → 1-1 A. Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Tomislav Brkic / Ante Pavic vs Dustin Brown / Dennis Novak (non prima ore: 13:00)



CH Ortisei Tomislav Brkic / Ante Pavic Tomislav Brkic / Ante Pavic 6 4 6 Dustin Brown / Dennis Novak Dustin Brown / Dennis Novak 4 6 10 Vincitori: BROWN / NOVAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 D. Brown / Novak 0-1 T. Brkic / Pavic 1-0 1-1 1-2 ace 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 ace 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Brown / Novak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 T. Brkic / Pavic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 df 4-4 → 4-5 D. Brown / Novak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 4-3 → 4-4 T. Brkic / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 D. Brown / Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Brkic / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 D. Brown / Novak 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 T. Brkic / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Brown / Novak 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Brkic / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Brown / Novak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 5-4 → 6-4 T. Brkic / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 D. Brown / Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Brkic / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Brown / Novak 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Brkic / Pavic 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Brown / Novak 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Brkic / Pavic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Brown / Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Brkic / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Raul Brancaccio / Luca Giacomini vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov



CH Ortisei Raul Brancaccio / Luca Giacomini Raul Brancaccio / Luca Giacomini 5 6 Ivan Sabanov / Matej Sabanov Ivan Sabanov / Matej Sabanov 7 7 Vincitori: SABANOV / SABANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* df 6-6 → 6-7 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Brancaccio / Giacomini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Brancaccio / Giacomini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 R. Brancaccio / Giacomini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

5. Benjamin Bonzi / Quentin Halys vs [2] Kevin Krawietz / Andreas Mies



CH Ortisei Benjamin Bonzi / Quentin Halys Benjamin Bonzi / Quentin Halys 6 6 6 Kevin Krawietz / Andreas Mies [2] Kevin Krawietz / Andreas Mies [2] 7 3 10 Vincitori: KRAWIETZ / MIES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 B. Bonzi / Halys 0-1 K. Krawietz / Mies 1-0 ace 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 7-2 7-3 7-4 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Bonzi / Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Krawietz / Mies 0-30 0-40 4-3 → 5-3 B. Bonzi / Halys 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 B. Bonzi / Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 df 2-1 → 2-2 B. Bonzi / Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 B. Bonzi / Halys 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 B. Bonzi / Halys 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 K. Krawietz / Mies 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 B. Bonzi / Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 K. Krawietz / Mies 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Bonzi / Halys 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 B. Bonzi / Halys 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Bonzi / Halys 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Mies 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Bonzi / Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

6. Lukas Lacko / Sergiy Stakhovsky vs Mats Moraing / Oscar Otte