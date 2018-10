Giochi Olimpici Giovanili 2018, tabellone maschile: Lorenzo Musetti affronta Jianu

Ostacolo rumeno per Lorenzo Musetti al primo turno del singolare maschile ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires. Il tennista toscano, classe 2002, farà il suo esordio nella manifestazione olimpica contro il diciassettenne Filip Cristian Jianu, n.15 del ranking mondiale giovanile e n.1264 ATP.

Il match è in programma nella giornata di domenica 7 ottobre 2018. Il vincente di Musetti-Jianu scenderà in campo lunedì contro Dalibor Svrcina o Clement Tabur. Ricordiamo che il giocatore italiano, per regolamento, giocherà anche il doppio maschile ed il doppio misto.

Il numero uno del seeding di singolare è il tennista di Taipei Chun-Hsin Tseng, che al primo turno affronterà il kazako Tashbulatov.

LO SPOT DI LORENZO MUSETTI

Musetti, Lorenzo – Jianu, Filip Cristian

Tabur, Clement – Svrcina, Dalibor

Boyer, Tristan – Erel, Yanki

Lopez Montagud, Carlos – Andreev, Adrian