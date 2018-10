Masters 1000 Shanghai: Il tabellone di Qualificazione. C’è Matteo Berrettini

Masters 1000 Shanghai 1000 | Cemento | $7.086.700

1) Millman, John vs (Alt) Albot, Radu

Donskoy, Evgeny vs (14) McDonald, Mackenzie

(2) Sousa, Joao vs (WC) Zhang, Zhizhen

(WC) Hua, Runhao vs (9) Paire, Benoit

(3) Ebden, Matthew vs Pospisil, Vasek

Copil, Marius vs (10) Kudla, Denis

(4) Klizan, Martin vs (WC) Te, Rigele

(Alt) Zeballos, Horacio vs (8) Fritz, Taylor

(5) Lajovic, Dusan vs Hurkacz, Hubert

(Alt) Ramanathan, Ramkumar vs (13) Norrie, Cameron

(6) Berrettini, Matteo vs (WC) Wu, Di

Kukushkin, Mikhail vs (11) Lopez, Feliciano

(7) Sandgren, Tennys vs Klahn, Bradley

Smyczek, Tim vs (12) Daniel, Taro

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Matteo Berrettini vs [WC] Di Wu

2. [2] Joao Sousa vs [WC] Zhizhen Zhang

3. [WC] Runhao Hua vs [9] Benoit Paire (non prima ore: 12:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Mikhail Kukushkin vs [11] Feliciano Lopez

2. [1] John Millman vs [Alt] Radu Albot

3. [Alt] Horacio Zeballos vs [8] Taylor Fritz

COURT 4 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Tennys Sandgren vs Bradley Klahn

2. [4] Martin Klizan vs [WC] Rigele Te

3. [5] Dusan Lajovic vs Hubert Hurkacz (non prima ore: 12:00)

COURT 7 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tim Smyczek vs [12] Taro Daniel

2. Evgeny Donskoy vs [14] Mackenzie McDonald

3. [Alt] Ramkumar Ramanathan vs [13] Cameron Norrie

COURT 6 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marius Copil vs [10] Denis Kudla

2. [3] Matthew Ebden vs Vasek Pospisil