Roger Federer il prossimo anno potrebbe giocare il Roland Garros

Roger Federer non gareggia su terra rossa dal 2016, al fine di prepararsi al meglio per la stagione su erba.

Tuttavia, un ritorno sulla terra rossa potrebbe arrivare presto secondo proprio una sua dichiarazione.

Il numero due del mondo, che è stato ad Austin per una campagna della Fondazione Andy Roddick, ha ammesso che pensa di tornare a giocare al Roland Garros: “Non ho ancora preso decisioni in merito, ma è qualcosa che ho in mente, quella di tornare a Parigi. È qualcosa che mi è stato chiesto molto nelle ultime settimane “, ha detto il 37enne.