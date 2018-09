Naomi Osaka parla della finale degli Us Open: “Spero non fosse arrabbiata con me Serena”

Tutti dovrebbero parlare di Naomi Osaka a questo punto, ma non è stato così per ragioni di forza maggiore.

La ventenne giapponese ha vissuto il momento più bello della carriera battendo sabato Serena Williams nella finale degli US Open, ma alla fine della partita era troppo preoccupata per il suo idolo. Una preoccupazione che ancora c’è nelle parole pronunciate ieri.

“Spero che non fosse arrabbiata con me. Era tutto molto confuso perché c’era così tanto rumore e fortunatamente durante l’incontro non mi sono resa conto di nulla di ciò che stava accadendo. Sapevo che dovevo essere molto concentrata, perché è una grande campionessa e in ogni momento può cambiare l’esito dell’incontro in suo favore”.

Osaka non sa se è pronta a vedere la sua vita cambiare: “Beh … forse cambierà davvero. Devo essere però preparata. Potrebbe anche essere interessante. È più divertente se la vita cambia invece di quando è sempre la stessa “, ha scherzato la nipponica.