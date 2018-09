Carlos Ramos ha guadagnato nella finale degli Us Open solo 395 euro

Il prezzo dell’ammenda di Serena Williams per il suo comportamento nella finale degli US Open è stato uno dei temi degli ultimi due giorni, tra alcune persone che la considerano troppo pesante e altri che la pensano esattamente all’opposto.

Secondo l’ex arbitro e vicepresidente dell’ATP Richard Ings, Ramos ha guadagnato 395 euro per arbitrare la finale femminile, che equivale alla tassa del torneo pagata dall’USTA.

Secondo i resoconti del New Zealand Herald, Serena ha guadagnato poco meno di questo valore, circa 310 euro ma al secondo, considerando il tempo trascorso in campo nella sconfitta contro la giapponese Naomi Osaka.

Gli US Open sono tra i quattro tornei del Grande Slam, quello con il trattamento peggiore per gli arbitri, ecco perchè alcuni tra i migliori al mondo non viaggiano a New York, come è successo quest’anno con Mariana Alves e Carlos Bernardes.