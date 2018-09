La brutta sconfitta di Paolo Lorenzi a Szczecin (VIDEO)

Non è stata una bella giornata quella di oggi per Paolo Lorenzi sconfitto al primo turno nel torneo challenger di Szczecin.

L’azzurro, n.2 del seeding, è stato eliminato dallo spagnolo Sergio Gutierrez-Ferrol in tre set.

Da segnalare che Lorenzi nel terzo parziale avanti per 4 a 0 e poi 4 a 1, 40-30 e palla del 5 a 1 con il servizio a disposizione, ha subito la rimonta dell’avversario e perso la partita per 7 a 5.

La partita punto per punto