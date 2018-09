La WTA si schiera a favore di Serena Williams

Il presidente della WTA Steve Simon ha rilasciato una dichiarazione domenica sera, allineandosi con Serena Williams nella lotta per la parità di trattamento degli arbitri in relazione a uomini e donne, rafforzando la tesi che Carlos Ramos non avrebbe avuto lo stesso comportamento nei confronti di un uomo.

Questa parte della nota: “La finale ha mostrato come ci siano diversi modi in cui le regole possono essere applicate a uomini e donne. La WTA crede che non ci dovrebbero essere differenze di tolleranza in ciò che riguarda l’espressione delle emozioni. Crediamo che in finale non ci fosse tale uguaglianza”, si legge in una dichiarazione che supporta anche l’implementazione del coaching nei tornei del Grand Slam.