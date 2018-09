17 mila dollari di multa per Serena Williams

Il comportamento non certo esemplare avuto nella finale degli US Open – persa contro la giapponese Naomi Osaka – costerà 17’000 dollari a Serena Williams.

La statunitense ex numero uno al mondo dovrà pagare 10’000 $ per aver insultato l’arbitro Carlos Ramos, 4’000 $ per coaching e 3’000 $ per aver spaccato la racchetta.