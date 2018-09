Serena Williams perde la testa con il Giudice di Sedia e poi in conferenza stampa dichiara: “Pensavo l’arbitro fosse sessista” (VIDEO)

La finale degli US Open è stata vinta dalla ventenne giapponese Naomi Osaka, che ha battuto Serena Williams in finale.

Serena dal canto suo ha perso la testa con l’arbitro portoghese Carlos Ramos. Il caso è accaduto sul 6-2, 4-3, quando Serena ha chiesto spiegazione per un punto contestato, ed ha cercato di spiegare (senza successo), indirizzando al Giudice di Sedia più tardi alcune parole meno simpatiche.

“Chiedimi, mi dispiace. Sei un bugiardo. Un ladro mi hai derubato di un punto “, ha sparato l’americana, che poi ha trasformato la cosa in una rissa parlando dopo con il Supervisor dell’evento.

Serena ha subito dall’arbitro dopo queste dichiarazioni un penalty game.

In conferenza stampa dichiara Serena sul caso: “Pensavo fosse sessista perché non ho mai visto un arbitro penalizzare un giocatore in una partita perché lo ha definito un” ladro “. Ma continuerò a lottare per le donne e l’uguaglianza. Il fatto che io abbia passato tutto questo potrebbe diventare un esempio per il prossimo “, ha dichiarato l’americana, con le lacrime agli occhi.