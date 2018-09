Naomi Osaka a sorpresa vince l’Open degli Stati Uniti

Margaret Court potrà tenersi ancora per un po’ il record in solitaria di 24 titoli dello Slam. Già sconfitta nella finale di Wimbledon quest’anno, Serena Williams (WTA 26) ha nuovamente mancato l’aggancio venendo superata all’ultimo atto degli US Open dalla sorprendente Naomi Osaka (19). Alla prima finale di un Major la giapponese cresciuta in Florida non ha avuto nessun tipo di timore riverenziale e con grande personalità ed autorità è andata a prendersi la corona di Flushing Meadows per 6-2 6-4 in 1h19′.

Nel primo set non c’è praticamente mai stata storia con la Osaka che ha fatto la differenza sfruttando le prime due palle break a sua disposizione. Nel secondo parziale il match è diventato più avvincente con Serena meno fallosa, ma anche nervosissima: dopo non essere riuscita a difendere il vantaggio conquistato nel 4o game l’americana ha subito una serie di warning fino ad un clamoroso penalty game che ha mandato l’avversaria sul 5-3. Andata a servire per il match, la Osaka non ha tremato diventando la prima giapponese a conquistare un titolo dello Slam.

