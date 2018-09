Challenger Szczecin: Il Tabellone Principale. Sono ben nove gli azzurri ai nastri di partenza

Challenger Szczecin CH | Terra | e127.000

(1) Lorenzi, Paolo vs Gutierrez-Ferrol, Sergio

Caruso, Salvatore vs Qualifier

(WC) Drzewiecki, Karol vs Quinzi, Gianluigi

Qualifier vs (7) Ruud, Casper

(3) Delbonis, Federico vs Arnaboldi, Andrea

Donati, Matteo vs Kolar, Zdenek

Molleker, Rudolf vs (WC) Rajski, Maciej

(SE) Molcan, Alex vs (5) Monteiro, Thiago

(6) Sonego, Lorenzo vs Vatutin, Alexey

Giustino, Lorenzo vs Brown, Dustin

Moroni, Gian Marco vs Vilella Martinez, Mario

Qualifier vs (4) Andreozzi, Guido

(8) Bolelli, Simone vs De Schepper, Kenny

Dutra Silva, Rogerio vs (WC) Cias, Pawel

Qualifier vs (WC) Almagro, Nicolas

Robredo, Tommy vs (2) Carballes Baena, Roberto