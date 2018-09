Da Genova: Travaglia perde al tiebreak del terzo set. Lorenzo Sonego in semifinale (con il programma di domani)

E’ l’argentino Federico Delbonis, testa di serie numero 5, il primo semifinalista dell’edizione 2018 dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputa a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso fino a domenica con un montepremi di 150mila dollari. Vittoria per il sudamericano in tre set (6-3/3-6/7-6) contro Stefano Travaglia dopo una maratona durata quasi tre ore. Grande tennis sul centrale di Valletta Cambiaso davanti ad un pubblico numeroso. Un match giocato sul filo dell’equilibrio con un terzo set che ha visto Delbonis in vantaggio 5-3 e 30-0. La reazione dell’italiano Travaglia è stata importante, portando l’argentino – vincitore della Coppa Davis nel 2016 – al tie break. Ma lo sprint finale premia Delbonis, già numero 33 della classifica mondiale ATP e vincitore di quattro tornei ATP World Tour 250.

Prestazione super di Lorenzo Sonego, testa di serie numero 8 del Main Draw, che conquista la semifinale dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputa a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso fino a domenica con un montepremi di 150mila dollari. Sonego vince dopo un match di altissimo livello contro il polacco Hubert Hurkacz. numero 4 del tabellone. Una partita davvero straordinaria di Sonego che dopo aver perso il primo set (6-1), inizia una splendida rimonta con la vittoria nel secondo set (6-3). Prima di un terzo set che ha esaltato il pubblico genovese fino al tie break concluso con il successo del tennista di Torino (nella foto di Tiziano Meoni). Adesso giocherà in semifinale contro l’argentino Federico Delbonis.

Center Court – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [3] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Martin Klizan / Filip Polasek

2. [5] Federico Delbonis vs [8] Lorenzo Sonego (non prima ore: 18:30)

3. [WC] Dustin Brown vs [LL] Thomaz Bellucci (non prima ore: 20:30)