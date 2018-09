Challenger Shanghai: Il Tabellone di Quali con l’order of play. C’è Jacopo Berrettini

Challenger Shanghai CH | Cemento | $75.000

(1) Ferreira Silva, Frederico vs Durasovic, Viktor

Takahashi, Yusuke vs Shimizu, Yuta

Sun, Fajing vs Kaza, Vinayak Sharma

Mukund, Sasi Kumar vs (6) Lamasine, Tristan

(2) Setkic, Aldin vs Nishiwaki, Kazuki

Lu, Tyler vs Vardhan, Vishnu

Lee, Kuan-Yi vs Chen, Ti

Prashanth, N Vijay Sundar vs (8) Kim, Cheong-Eui

(3) Mousley, Bradley vs (WC) He, Yecong

Sureshkumar, Manish vs Berrettini, Jacopo

Rawat, Sidharth vs Bourchier, Harry

Gao, Xin vs (7) Kelly, Dayne

(4) Diez, Steven vs Wu, Tung-Lin

Shanmugam, Abhinav Sanjeev vs Yamasaki, Jumpei

Noguchi, Rio vs Lozan, Kristian

(WC) Zeng, Shi Hong vs (5) Bai, Yan

Centre Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. N Vijay Sundar Prashanth vs [8] Cheong-Eui Kim

2. [WC] Shi Hong Zeng vs [5] Yan Bai

3. Fajing Sun vs Vinayak Sharma Kaza

4. [3] Bradley Mousley vs [WC] Yecong He

Court 5 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Steven Diez vs Tung-Lin Wu

2. [2] Aldin Setkic vs Kazuki Nishiwaki

3. [1] Frederico Ferreira Silva vs Viktor Durasovic

4. Xin Gao vs [7] Dayne Kelly

Court 6 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rio Noguchi vs Kristian Lozan

2. Tyler Lu vs Vishnu Vardhan

3. Sasi Kumar Mukund vs [6] Tristan Lamasine

4. Manish Sureshkumar vs Jacopo Berrettini

Court 7 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Abhinav Sanjeev Shanmugam vs Jumpei Yamasaki

2. Kuan-Yi Lee vs Ti Chen

3. Yusuke Takahashi vs Yuta Shimizu

4. Sidharth Rawat vs Harry Bourchier