Elina Svitolina si separa da Thierry Ascione

Di comune accordo e grata per il tempo trascorso insieme, Elina Svitolina ha annunciato che il suo rapporto professionale con il suo allenatore, il francese Thierry Ascione, è giunto al termine.

L’ucraina, che insieme al coach francese ha raccolto otto titoli in 20 mesi e ha raggiunto il terzo posto nella classifica WTA, ha condiviso un messaggio sui social comunicando la decisione dopo un deludente Us Open.

2⃣0⃣ months of teamwork, 8⃣🏆 and No. 3⃣ of the WTA ranking – thank you Thierry for the great work and excellent atmosphere!

It's time to move further and I wish @thierryascione luck and success👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/UgGys4uZ3g

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 6 settembre 2018