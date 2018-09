Challenger Genova: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Si completa il tabellone principale del singolare dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputa a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso fino a domenica con un montepremi di 150mila dollari. Infatti si sono concluse le qualificazioni: trionfano Alen Avidzba, Andrea Pellegrino, Zsombor Piros e Sumit Nagal. Il primo ha superato Federico Coria (3-6/7-5/7-5) mentre Pellegrino ha battuto il brasiliano Joao Souza in tre set: 0-6/6-3/6-4. Protagonista anche il giovanissimo ungherese Piros. Il 18enne eliminato il brasiliano Thomaz Bellucci: 3-6/6-4/6-4. Piros aveva eliminato in precedenza Paz e Karatsev. Un pass per il tabellone principale anche per Sumit Nagal (nella foto) vittorioso su Juan Pablo Varillas col punteggio di 6-1/6-4.

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Guido Andreozzi vs [WC] Andrea Basso

2. Sebastian Ofner vs Gian Marco Moroni

3. [WC] Giovanni Fonio vs Gastao Elias

4. Stefano Napolitano vs [Q] Sumit Nagal

5. [WC] Filippo Baldi vs [2] Martin Klizan (non prima ore: 21:15)

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Rogerio Dutra Silva vs [5] Federico Delbonis

2. [7] Thiago Monteiro vs Christian Garin (non prima ore: 12:00)

3. Aliaksandr Bury / Hubert Hurkacz vs Guido Andreozzi / Guillermo Duran

4. [WC] Dustin Brown vs Pablo Andujar (non prima ore: 18:00)

Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Rogerio Dutra Silva / Thiago Monteiro vs [WC] Salvatore Caruso / Jannik Sinner

2. [WC] Gian Marco Moroni / Stefano Travaglia vs Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn (non prima ore: 15:00)

MD

(1) Paire, Benoit vs Travaglia, Stefano

Quinzi, Gianluigi vs Galovic, Viktor

(WC) Fonio, Giovanni vs Elias, Gastao

Dutra Silva, Rogerio vs (5) Delbonis, Federico

(4) Hurkacz, Hubert vs Arnaboldi, Andrea

(Q) Piros, Zsombor vs Londero, Juan Ignacio

(Q) Avidzba, Alen vs Vatutin, Alexey

Robert, Stephane vs (8) Sonego, Lorenzo

(6) Andreozzi, Guido vs (WC) Basso, Andrea

(WC) Brown, Dustin vs Andujar, Pablo

(Q) Pellegrino, Andrea vs (Alt) Rosol, Lukas

Caruso, Salvatore vs (3) Lorenzi, Paolo

(7) Monteiro, Thiago vs Garin, Christian

Napolitano, Stefano vs (Q) Nagal, Sumit

Ofner, Sebastian vs Moroni, Gian Marco

(WC) Baldi, Filippo vs (2) Klizan, Martin