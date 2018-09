Us Open: Avanza Serena Williams

Agli US Open Serena Williams (WTA 26) non ha imitato Simona Halep e non si è fatta sorprendere dall’estone Kaia Kanepi (44) che al primo turno aveva proprio eliminato la numero uno al mondo. L’americana ha messo subito le cose in chiaro conquistando il primo set in 18′ per poi chiudere il match in tre parziali con il punteggio di 6-0 4-6 6-3 grazie ad un’impressionante prestazione al servizio (18 ace in totale, 8 solo nell’ultimo set). Ora sfiderà la ceca Karolina Pliskova (8).

Un altro quarto di finale vedrà di fronte l’altra statunitense Sloane Stephens (3), la più alta testa di serie rimasta in corsa, e la lettone Anastasija Sevastova (18). La prima ha battuto con un comodo doppio 6-3 la belga Elise Mertens (15), mentre la seconda ha avuto la meglio sull’ucraina Elina Svitolina (7) per 6-3 1-6 6-0.