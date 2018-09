Challenger Genova: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Prima giornata delle qualificazioni del singolare all’ Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputa a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso fino al 9 settembre 2018 con un montepremi di 150mila dollari.

Ci sono già alcuni giocatori che si sono qualificati per il turno decisivo. Come il brasiliano Thomaz Bellucci, già numero 21 del ranking mondiale e vincitore di quattro titoli nei tornei Atp World Tour 250. Prima ha battuto Adelchi Virgili (6-2/6-4), poi ha fatto il bis con l’altro azzurro Andrea Guerrieri (6-1/4-6/6-3). Affronterà nella sfida decisiva per entrare nel tabellone principale l’ungherese Zsombor Piros che aveva eliminato Juan Pablo Paz (6-1/7-6) e Aslan Karatsev con un doppio 6-4. Protagonista anche l’indiano Sumit Nagal che ha superato Luca Prevosto (6-3/6-2) e Jan Satral (6-2/6-7/6-4). Nagal sfiderà Juan Pablo Varillas vincitore prima su Jannik Sinner (6-1/6-3) e quindi su Jacopo Stefanini (6-1/6-0). Raggiungono il secondo turno Joao Souza che ha vinto 6-4/6-4 contro Gianluca Mager, Federico Coria (che ha messo ko Tomas Lipovsek Puches con il punteggio di 4-6/6-2/6-1), Alen Avidzba (6-3/4-6/6-3 contro Edoardo Eremin), Andreas Haider-Maurer su Arthur De Greef (che si è ritirato sul 5-2 nel primo set),Andrea Pellegrino (6-2/6-3 con Alessandro Ceppellini), Mate Delic che ha battuto Manuel Massimino (6-4/6-1), Lorenzo Frigerio (6-4/7-6) contro Niccolo Inserra e Alessandro Petrone (1-6/7-5/6-3).

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alessandro Petrone vs [7] Andrea Pellegrino

2. [4] Thomaz Bellucci vs Zsombor Piros (non prima ore: 11:00)

3. Joao Souza OR Mate Delic vs Alessandro Petrone OR [7] Andrea Pellegrino (non prima ore: 14:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Joao Souza vs Mate Delic

2. [3] Sumit Nagal vs [5] Juan Pablo Varillas (non prima ore: 11:00)

3. Andreas Haider-Maurer OR Alen Avidzba vs Lorenzo Frigerio OR [8] Federico Coria (non prima ore: 14:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andreas Haider-Maurer vs Alen Avidzba

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Frigerio vs [8] Federico Coria