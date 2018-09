Us Open Junior: Federica Sacco al turno decisivo, fuori Pigato e Biagianti

Sono cominciate le qualificazioni degli Us Open Juniores 2018.

Delle tre italiane scese in campo nel primo pomeriggio, solo una è riuscita a strappare il pass per il secondo, e decisivo, ostacolo: si tratta della napoletana Federica Sacco, che ha sconfitto la wild card giapponese Yoshioka per 6-4 6-0. Niente da fare per Lisa Pigato e Martina Biagianti, sconfitte con onore dalle prime due favorite del seeding, la tennista di Hong Kong Wong e la statunitense Hurricane Tyra Black.

Sacco, ad una sola vittoria dalla conquista del tabellone principale dell’ultimo Slam dell’anno, affronterà la thailandese Mananchaya Sawangkaew nella giornata di domani: la tennista asiatica, terza testa di serie, è già fra le prime 900 del ranking mondiale WTA ed in stagione ha conquistato il torneo ITF da $15,000 di Hua Hin.

RISULTATI ITALIANE:

Hong Yi Cody WONG (HKG) [1] b. Lisa PIGATO (ITA) 6-3 6-4

Hurricane Tyra BLACK (USA) [2] b. Martina BIAGIANTI (ITA) 6-4 6-4

Federica SACCO (ITA) [11] b. Kisa YOSHIOKA (JPN) [WC] 6-4 6-0