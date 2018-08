Us Open 2018: Roger Federer elimina Paire e vola al terzo turno

Roger Federer vince senza regalare eccessive emozioni a Flushing Meadows: lo svizzero, numero due del ranking mondiale, sconfigge il transalpino Benoit Paire col punteggio di 6-5 6-4 6-4 e approda al terzo turno degli Us Open 2018, dove ad attenderlo ci sarà Nick Kyrgios, che ha avuto la meglio del francese Herbert in quattro parziali.

L’elvetico non ha mai brillato nel corso dell’incontro ed è consapevole di dover alzare il livello nel caso in cui volesse continuare la sua avventura nell’ultimo Slam della stagione. Nella prima frazione si è portato avanti di un break nel quinto gioco, prima di subire, inaspettatamente, il controbreak qualche istante più tardi, consentendo all’avversario di agganciare sul 4-4. Nell’undicesimo gioco, Paire si fa rimontare da 30-0 e perde la battuta: Federer ringrazia, si dimostra cinico in battuta e, a zero, archivia il set per 7-5.

Anche nella seconda frazione, così come nella prima, Benoit Paire rimane agganciato al fuoriclasse svizzero fino al quinto game: il numero 56 ATP subisce un nuovo recupero da parte di Federer, questa volta da 30-15, ed è costretto a cedere il servizio. Il nativo di Basilea concede immediatamente una chance del controbreak, prontamente annullata, e poi si spalanca la strada verso la conquista del set: può già chiuderlo sul 5-3, ma non riesce nell’intenzione, e allora attende qualche istante in più. Col servizio a disposizione, Federer tiene agevolmente nel decimo game e chiude 6-4.

Inizio di terzo set disastroso da parte di Paire. Il francese perde due dei primi tre turni di battuta e consente a Federer di portarsi rapidamente sul 4-1: è qui che lo svizzero, che forse già assaporava l’odore di vittoria, restituisce uno dei due break, ma ciò non gli compromette assolutamente la frazione. Sul 5-4, Federer recupera da 15-30 e chiude il match dopo un’ora e cinquantasei minuti di gioco.

Lorenzo Carini