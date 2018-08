David Ferrer: “Triste per il ritiro, ma felice di aver dato tutto fino all’ultimo”

David Ferrer ha messo fine alla sua lunghissima avventura nei tornei dello Slam, ritirandosi nel corso del secondo parziale, per un problema fisico, contro il connazionale Rafael Nadal, che così ha strappato il pass per il secondo ostacolo degli US Open 2018.

“Metterò fine alla mia carriera a Madrid o Barcellona, con la mia gente“, ha esordito in conferenza stampa il 36enne di Javea, finalista del Roland Garros 2013 ed ex numero tre del ranking mondiale. “Sono triste perché stavo giocando bene ed ero anche in vantaggio nel secondo set, ma nulla ho potuto con l’infortunio alla gamba sinistra che mi ha costretto al ritiro“, ha continuato.

“Mi sento un uomo fortunato, anche se non ho mai avuto modo di vincere uno Slam. L’unica cosa di cui ho bisogno in questo momento è un riposo di tre o quattro mesi, prima di giocare l’ultimo torneo professionistico della mia vita in Spagna. Sono orgoglioso di aver dato tutto fino all’ultimo momento, vorrei continuare a giocare ma il mio fisico mi dice che ciò non è possibile“, ha concluso Ferrer, per il quale il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium ha riservato una commovente standing ovation all’uscita dal rettangolo di gioco.