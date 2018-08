Us Open: Lorenzo Sonego dopo la vittoria contro Muller “”Non mollo mai fino all’ultimo punto, quando nel quarto set ho preso il break mi sono un po’ demoralizzato, ma ci ho provato e con un po’ di fortuna sono rientrato in partita”

“Non mollo mai fino all’ultimo punto, quando nel quarto set ho preso il break mi sono un po’ demoralizzato, ma ci ho provato e con un po’ di fortuna sono rientrato in partita. I match possono girare da un momento all’altro. Contro Muller è stata una sfida dura anche dal punto di vista mentale, sei sempre sotto pressione perché strappargli il servizio è davvero complicato”

Oggi ho servito bene, ma deve essere sempre così a questi livelli. Mi devo ancora abituare a gestire le energie in match al meglio dei cinque set e così lunghi, ma solo giocandoli posso farlo. Questi tornei lo sto utilizzando per fare esperienza e crescere sotto ogni punto di vista. So che devo migliorare ancora tanto, soprattutto di rovescio”.

“I recenti successi di Matteo, come la crescita di Cecchinato, capace di raggiungere semifinale al Roland Garros, sono uno stimolo per tutti, ci danno la convinzione di provarci”.