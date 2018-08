ITF Junior: vincono il doppio nel G1 americano Federica Rossi e Martina Biagianti. Federica Trevisan vince in Slovenia

Resoconto settimanale della attività junior con ancora buone notizie. Il risultato più prestigioso arriva dagli Stati Uniti, dove nell’importante torneo G1 le nostre ragazze Federica Rossi (2001) e Martina Biagianti (2001) hanno vinto il torneo di doppio giocando in coppia. Nello stesso torneo meno gloria tra i singolari, dove, nel femminile la sola Lisa Pigato (2003) ha superato il primo turno, fermandosi al secondo, mentre Federica Sacco (2002), Federica Rossi (2001), Martina Biagianti (2001) si sono fermate al primo turno. Nel maschile secondo turno per Filippo Moroni (2001) e Matteo Arnaldi (2001), primo turno per Giulio Zeppieri (2001) e Francesco Passaro (2001).

L’altra vittoria della settimana arriva da Federica Trevisan (2002) che ha vinto nel torneo G4 che si è svolto in Slovenia. Al torneo hanno partecipato molti altri italiani. Nel femminile, oltre alla vittoria della Travisan, semifinale per Anita Bertoloni (2002), quarti di finale per Camilla Zanolini (2003), terzo turno per Sara Ziodato (2002), secondo turno per Rubina Maria de Ponti (2002), Adele Burato (2000) e primo turno per Laura Mair (2003), Sara Ginami (2002), Matilde Magrini (2001), Jennifer Ruggeri (2003) e Valentina Gaggini (2001). Nel maschile terzo turno per Giulio Perego (2003) e Luciano Darderi (2002), secondo turno per Filippo Piranomonte (2001), Massimo Brambati (2001), Luca Castagnoli (2002), Giovanni Peruffo (2001) e primo turno Alessio Tramontin (2003), Jacopo Landini (2001), Marco Mania (2002) e Daniel Bagnolini(2003). Luciano Darderi ha vinto il doppio in coppia con l’olandese Den Ouden.

Il torneo più importante tra quelli svolti in Europa, è stato il G2 disputato in Ungheria, dove ha ben figurato Alice Amendola (2001), arrivata in semifinale. Tra le ragazze non si è qualificata Cristina Tiglea (2001). Tra i ragazzi quarti di finale per Fabrizio Andaloro (2001), secondo turno per Emiliano Maggioli (2001), primo turno per Mattia Bellucci (2001) e non si è qualificato Pietro Marino (2001).

In Francia, torneo G4, secondo turno per Nicola Cigna (2001).

In Macedonia, torneo G5, finale per Elena Omiccioli (2001) e primo turno per Ginevra Aprea (2002). Nel maschile terzo turno per Alessandro Parigi (2001).

A Cipro, sempre G5, semifinale per Maria Artimedi (2003), quarti di finale per Giorgia Di Muzio (2001) e primo turno per Maya Ceccarini (2002). Tra i ragazzi non si sono qualificati Igino Celiberti (2000) e Nicola Ippolito (2001).

Infine in Moldova, sempre G5, primo turno per Beatrice Stagno (2003), non si sono qualificate Greta Langiu (2003) e Gloria Contarino (2003).

Paolo Angella