Il Grand Slam da lucky loser di Peter Polansky

È una delle storie più incredibili di tutti i tempi che riguarda il mondo del tennis: il canadese Peter Polansky è arrivato al tabellone principale degli US Open con lo status di lucky loser anche nello slam americano dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazioni.

Curiosità? È esattamente quello che è successo all’Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon quest’anno!

Nessun tennista era mai entrato come lucky loser in tre tornei del Grande Slam nello stesso anno, figuriamoci in quattro.

Peter è entrato di diritto nelle curiosità storiche del tennis.