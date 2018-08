I giornali australiani all’attacco per lo scarso impegno di Bernard Tomic (Video)

Bernard Tomic è stato eliminato martedì nel primo turno di qualificazione degli US Open contro il più giovane compatriota Thanasi Kokkinakis e la stampa australiana ha punito ancora una volta la “mancanza di impegno” dell’ex top 20 durante l’incontro.

“Tomic the Tank Engine” e “Terrible Tomic” sono alcuni dei titoli che possono essere letti questa mattina su giornali e siti web australiani.

#TOMIC always provides the classics.

(video credit @eurosport) pic.twitter.com/TgL3OMKPpA

— Joe (@ProdigyRepV2) 21 agosto 2018