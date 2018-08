Tsitsipas è il più giovane del mondo a battere quattro top ten nello stesso torneo. Oggi festeggia 20 anni (video)

Stefanos Tsitsipas con la vittoria su Kevin Anderson si guadagna l’accesso in finale al torneo Masters 1000 di Toronto e allo stesso tempo entra nella storia del tennis come il giocatore più giovane ad aver battuto quattro top ten nel medesimo torneo e il quinto della storia a farlo senza essere un top 10. Il precedente record era di Rafael Nadal che a Montecarlo del 2006 ne batté tre all’età di 19 anni e 10 mesi circa. Il giocatore ellenico festeggia oggi 20 anni e lo fa in grande stile, con una finale in un torneo Masters 1000: è il decimo più giovane a raggiungere la finale in un 1000.

Il greco al termine del match ha così commentato: “È una sensazione spettacolare. Non avrei mai pensato di andare così lontano in un torneo dove ci sono i migliori del mondo. Sto giocando un grande tennis e arrivo alla finale con molte emozioni. Sono molto stanco ma spero di riposare bene stasera perché domani è la finale e inoltre è il mio compleanno. Spero di divertirmi e offrire il mio miglior tennis al pubblico “. Kevin Anderson, a differenza di Alexander Zverev rende merito al proprio avversario: “Ho fatto quello che potevo. Penso che abbia giocato a un livello eccellente, specialmente nei momenti più importanti“.

Greg Rusedski lo paragona a Bjorn Borg: “Mi ricorda un po’ Bjorn Borg: fa tutto bene, è socievole e incredibilmente calmo nei momenti clou. È stato così contro Djokovic e, per un giocatore così giovane, è impressionante. Ha la natura competitiva di un Andy Murray, ma con una calma che ricorda Federer. È bello avere un giovane così forte che si annuncia al mondo in questo modo.”

Gli highligths del match tra Tsitsipas e Anderson