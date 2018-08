Challenger Gwangju: Tabellone principale. Marcel Granollers è la prima testa di serie

Main Draw Challenger Gwangju | Cemento | $50.000

(1/Alt) Granollers, Marcel vs Popyrin, Alexei

Mousley, Bradley vs Qualifier

(WC) Kim, Cheong-Eui vs Qualifier

(WC) Sin, Dong-Hak vs (6) Banes, Maverick

(4) Lee, Duckhee vs (WC) Chung, Hong

(WC) Jeong, Yeong-Seok vs Statham, Rubin

Catarina, Lucas vs Ochi, Makoto

Ellis, Blake vs (7) Blanch, Ulises

(8) Tokuda, Renta vs Mukund, Sasi Kumar

Safiullin, Roman vs Qualifier

Chung, Yunseong vs Lock, Benjamin

Kadhe, Arjun vs (3) Bublik, Alexander

(5) Santillan, Akira vs Granollers, Gerard

Ehara, Hiroyasu vs Maamoun , Karim-Mohamed

Takahashi, Yusuke vs (SE) Xia, Zihao

Qualifier vs (2) Laaksonen, Henri