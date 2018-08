Summer Cup: in finale under 18 maschile e femminile e under 16 maschile. Vittorie nel doppio per Arnaldi-Passaro e Paoletti-Serafini

Ottima prova dei nostri giovani che in questa settimana hanno centrato l’obiettivo della fase finale della prestigiosa Summer Cup, una delle più importanti manifestazioni a squadre a livello giovanile, in tre delle quattro competizioni in cui erano presenti. Questa settimana ci sono stati i quattro gironi eliminatori che hanno presentato al via squadre di tutta Europa. Le prime due di ogni girone sono state ammesse alla fase finale, che si disputerà dal 7 al 9 agosto. Vediamo i risultati di tutte le categorie che hanno premiato i nostri tennisti.

Under 16 maschile: la squadra italiana, composta da Lorenzo Musetti (2002), Luca Nardi (2003) e Flavio Cobolli (2002) ha chiuso al secondo posto, garantendosi l’accesso alla fase finale. Nei quarti abbiamo superato la Slovacchia con le vittorie di Musetti e Cobolli nei singolari e del doppio con la coppia Cobolli-Nardi. In semifinale (decisiva per il passaggio del turno) vittoria per 2-1 sull’Austria, con la vittoria di Cobolli, la sconfitta di Nardi e la vittoria decisiva del doppio Musetti-Cobolli. Nella finale, comunque ininfluente per il passaggio del turno, sconfitta per 2-0 con l’Ungheria con Cobolli e Nardi battuti nel rispetti singolari. Da martedì fase finale a La Toquet (Francia) con Danimarca, Francia, Ungheria, Gran Bretagna, Russia, Lettonia e Spagna.

Under 16 femminile: la squadra composta da Matilde Mariani (2002), Lisa Pigato (2003) e Eleonora Alvisi (2003) è arrivata ad un soffio dalla qualificazione, fermandosi al terzo posto finale del girone. Al primo turno le nostre hanno battuto la Moldova con le vittorie di Mariani e Pigato nei singolari e del doppio Pigato-Alvisi. Nella semifinale decisiva, sconfitta dalla Lettonia con Pigato e Mariani che sono uscite battute nei rispettivi singolari e a nulla è servita la vittoria del doppio Pigato-Alvisi. Poi nella finalina per il terzo posto vittoria per 2-1 sulla Polonia con la vittoria di Pigato e la sconfitta di Alvisi nei singolari e la decisiva vittoria del doppio Pigato-Mariani. Alla fase finale in Ungheria sono state ammesse Russia, Slovacchia, Bielorussia, Germania, Romania, Spagna, Lettonia e Ucraina.

Under 18 maschile: la squadra composta da Giulio Zeppieri (2001), Filippo Moroni (2001) e Fabrizio Andaloro (2001) hanno brillantemente superato la fase a gironi qualificandosi per la fase finale che si disputerà a Todi, assieme a Ucraina, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Portogallo, Ungheria e Russia.

Under 18 femminile: la squadra composta da Elisabetta Cocciaretto (2001), Federica Rossi (2001) e Martina Biagianti (2001) ha brillantemente vinto la fase a gironi, superando, dopo il by al primo turno, il Portogallo in semifinale per 2-1 con la vittoria della Cocciaretto, dopo la sconfitta della Rossi e la vittoria decisiva del doppio Cocciaretto-Biagianti. In finale, vittoria per 2-0 sulla Spagna con la vittorie nei due singolari di Cocciaretto e Biagianti. Ora fase finale in Spagna assieme a Russia, Slovacchia, Bielorussia, Turchia, Spagna, Ungheria e Romania.

Per il resto buoni risultati nel G4 disputato in Portogallo, dove, nel singolare femminile è arrivata in finale Matilde Poletti (2003), che ha conquistato anche la vittoria nel doppio in coppia con Asia Serafini (2003). Nel singolare la stessa Serafini è arrivata in semifinale, Sofia Rocchetti (2002) e Caterina Greco (2002) si sono fermate al terzo turno, Camilla Gennaro (2003) al secondo e Giulia Brighi (2001) al primo. Nel maschile dello stesso torneo terzo turno per Andrea Cugini (2001), secondo turno per Andrea Fiorentini (2001) e primo turno per Benito Massacri (2003).

In Svizzera, nel torneo più importante della settimana in Europa, un G2, bella vittoria nel doppio di Matteo Arnaldi e Francesco Passaro. Nel singolare semifinale per Emiliano Maggioli (2001), quarti di finale per Matteo Arnaldi (2001), secondo turno per Francesco Passaro (2001) e Pietro Marino (2001). Nel singolare femminile dello stesso torneo secondo turno per Barbara Dessolis (2001) e primo turno per Cristina Tiglea (2001).

In Lussemburgo, torneo G4, secondo turno per Fausto Tabacco (2002), primo turno per Giorgio Tabacco (2003) e Biagio Gramaticopolo (2002), non si è qualificato Tommaso Barelli (2001), nel femminile primo turno per Greta Schieroni (2002).

Infine in Croazia, torneo di grado 5, quarti di finale per Mauro de Maio (2001), nel femminile secondo turno per Beatrice Stagno (2003), primo turno per Sara Donnini (2001), non si è qualificata Greta Carbone (2001).

Paolo Angella