Masters 1000 Toronto: Il programma di Lunedì 06 Agosto

Centre Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Peter Polansky vs Matthew Ebden

2. [13] Jack Sock vs [Q] Daniil Medvedev (non prima ore: 19:00)

3. Kevin Anderson / Novak Djokovic vs [WC] Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

4. Milos Raonic vs [10] David Goffin (non prima ore: 01:00)

5. [WC] Vasek Pospisil vs Borna Coric

National Bank Grand Stand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jared Donaldson vs Benoit Paire

2. Peter Gojowczyk vs Fernando Verdasco

3. [Q] Bradley Klahn vs David Ferrer

4. [11] Diego Schwartzman vs Kyle Edmund

5. [12] Pablo Carreno Busta vs [Q] Yoshihito Nishioka

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yuichi Sugita vs [Q] Ilya Ivashka

2. Joao Sousa vs Marton Fucsovics

Court 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Albert Ramos-Vinolas vs [Q] Pierre-Hugues Herbert