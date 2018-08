WTA Montreal: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna italiana al via

WTA Montreal Premier 5 | Cemento | $2.820.000

(1) Suárez Navarro, Carla vs (WC) Rodionova, Anastasia

Falconi, Irina vs (17) Bondarenko, Kateryna

(2) Vekic, Donna vs Boulter, Katie

(WC) Fernandez, Leylah vs (Alt) Rosolska, Alicja

(3) Flipkens, Kirsten vs Mattek-Sands, Bethanie

Sestini Hlavackova, Andrea vs (18) Maria, Tatjana

(4) Putintseva, Yulia vs Krejcikova, Barbora

(WC) Boulais, Isabelle vs (15) Vickery, Sachia

(5) Wang, Qiang vs Bonaventure, Ysaline

Marino, Rebecca vs (13) Lapko, Vera

(6) Safarova, Lucie vs Sebov, Katherine

Cepede Royg, Veronica vs (14) Brady, Jennifer

(7) Niculescu, Monica vs Alexandrova, Ekaterina

(WC) Leduc, Catherine vs (22) Jakupovic, Dalila

(8) Linette, Magda vs Karatantcheva, Sesil

Cabrera, Lizette vs (19) Zheng, Saisai

(9) Stosur, Samantha vs Zhuk, Sofya

Dabrowski, Gabriela vs (24) Pera, Bernarda

(10) Puig, Monica vs (WC) Branstine, Carson

Dolehide, Caroline vs (23) Wickmayer, Yanina

(11) Riske, Alison vs Voracova, Renata

Mchale, Christina vs (16) Voegele, Stefanie

(12) Kenin, Sofia vs (WC) Vagramov, Alexandra

Frech, Magdalena vs (20) Bogdan, Ana