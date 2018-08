ATP Kitzbuhel: I risultati con il Live dettagliato delle Semifinali

ATP Kitzbuhel 250 | Terra | e501.345 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [PR] Daniele Bracciali / Federico Delbonis vs [2] Max Mirnyi / Philipp Oswald



ATP Kitzbuhel Daniele Bracciali / Federico Delbonis Daniele Bracciali / Federico Delbonis 7 4 10 Max Mirnyi / Philipp Oswald [2] Max Mirnyi / Philipp Oswald [2] 5 6 8 Vincitori: BRACCIALI / DELBONIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 D. Bracciali / Delbonis 0-1 1-1 1-2 df 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Bracciali / Delbonis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Bracciali / Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-4 → 4-4 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 D. Bracciali / Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Bracciali / Delbonis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 M. Mirnyi / Oswald 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Bracciali / Delbonis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 1-1 M. Mirnyi / Oswald 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Bracciali / Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 M. Mirnyi / Oswald 0-15 df 0-30 0-40 5-5 → 6-5 D. Bracciali / Delbonis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Mirnyi / Oswald 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 D. Bracciali / Delbonis 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Bracciali / Delbonis 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Mirnyi / Oswald 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-3 → 2-3 D. Bracciali / Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Bracciali / Delbonis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Mirnyi / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Nicolas Jarry vs [Q] Denis Istomin (non prima ore: 13:00)



ATP Kitzbuhel Nicolas Jarry Nicolas Jarry 15 5 3 Denis Istomin • Denis Istomin 40 7 3 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Istomin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Jarry 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Istomin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-2 → 3-3 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Istomin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 2-1 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

3. [Q] Martin Klizan vs Jaume Munar (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Jurgen Melzer / Philipp Petzschner vs [PR] Daniele Bracciali / Federico Delbonis OR [2] Max Mirnyi / Philipp Oswald (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Roman Jebavy/ Andres Moltenivs [4] Tim Puetz/ Jan-Lennard Struff