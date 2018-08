Kitzbuhel: Matteo Berrettini cede in due set a Nicolas Jarry. Più bravo il cileno nello sfruttare le palle break e cancellare le occasioni dell’azzurro (Video)

La corsa di Matteo Berrettini sulla terra battuta “alpina” si conclude nei quarti di Kitzbuhel. L’azzurro ha ceduto in due set a Nicolas Jarry, 22enne in netta crescita e dotato di un tennis estremamente efficace, non molto distante da quello di Matteo. Dopo la semifinale ad Amburgo, Jarry approda in semi pure sulle Alpi austriache. Si sapeva che il match era insidioso, ed il campo ha nettamente confermato i timori della vigilia. Un match giocato “a specchio”, entrambi due ragazzi giovani, potenti, dotati di una combinazione servizio e dritto micidiale. Era prevedibile che la partita sarebbe girata su pochi punti, su di un momento di calo al servizio o nell’abilità di uno dei due di giocarsi meglio le (poche) chance di break. Così è stato. Matteo non è mai riuscito a strappare il servizio al cileno, nonostante diverse occasioni conquistate. Jarry è stato quasi perfetto, reggendo la maggior pressione dell’azzurro e strappando due volte la battuta, quanto basta per portare a casa la vittoria.

C’è un filo di amarezza per la sconfitta, perché per tutto primo set e per la prima parte del secondo, Berrettini ha dato l’impressione di aver più tennis. Ha tenuto quasi tutti i suoi turni di servizio senza concedere niente; ha risposto meglio del rivale, spesso lo ha messo in difficoltà reggendo col rovescio e ribaltando lo scambio. Ha costruito di più. E’ mancato “solo” nello sfruttare le varie chance, non moltissime a dire il vero. Qua Jarry è salito in cattedra, servendo molto bene e tenendo sempre l’iniziativa. Non si può rimproverare molto a Berrettini, forse solo il non esser riuscito a trovare la giocata, la risposta vincente o quasi, o di aver perso campo e da una posizione molto difensiva non esser riuscito a controbattere. Ma,onestamente, nelle palle break non trasformate, i meriti di Jarry sono stati superiori ai demeriti di Matteo. E Jarry è stato perfetto nello sfruttare le sue poche chance. Si è visto, da metà secondo set, anche una certa fatica nelle gambe dell’azzurro, con piedi più lenti nel cercare la palla. Normale dopo tante partite in fila vinte. Forse in un terzo set il cileno sarebbe stato favorito; ma è stato un peccato non avercelo portato. Di Jarry ha impressionato la potenza nella spinta, l’efficienza del gioco di gambe (nonostante la stazza) nell’abbassarsi sulle ginocchia per trovare il miglior punto di impatto col dritto; una fase dinamica in cui mi ha ricordato il miglior Berdych. Quando ha trovato la combinazione servizio e dritto, è difficile da contenere. Bravo lui, ma tutt’altro che bocciato Berrettini, quella di oggi è una partita che si può perdere. Ecco la cronaca del match.

Si inizia prima delle 15, sotto una leggera pioggerella ad appesantire il campo in terra, con Berrettini al servizio. Non entra la prima, si scambia, e Jarry aggredisce immediatamente col suo dritto molto pesante. Sarà una partita un po’ “a specchio”, entrambi dotati di servizio e dritto molto potenti. Infatti il secondo 15 lo chiude Matteo, ottima prima e dritto a chiudere. Scambi rarefatti, palla corre veloce, non lontana dalle righe. Tiene bene col rovescio il romano, più deciso e “lungo” da sinistra del rivale. A 30 tiene il servizio, scatta avanti 1-0. Jarry alla battuta. La prima entra, ma il dritto scappa un po’ lungo, eccesso di spinta. 15-30… situazione interessante per Berrettini per cercare l’allungo. Il cileno serve bene, chiude in avanzamento. 1 pari. Nicolas è ben centrato e la sua palla corre veloce. Anche l’azzurro serve bene, ed è proprio grazie alla prima che esce da un intricato 30 pari. La sensazione è che lo strappo possa arrivare all’improvviso, sul primo “vuoto” alla battuta di uno dei due giovani, o che si decida al tiebreak. Il set avanza rapido, seguendo i turni di servizio, tenuti anche a zero. Entrambi hanno buone percentuali di prime, e comandano dopo il servizio. Per chi risponde, solo le briciole. Entrambi usano benissimo lo schema prima esterna + dritto aggressivo inside out, o contro piede se il ribattitore è finito fuori posizione. I primi cinque game sono durati 14 minuti, per dare un’idea di quanto gli scambi siano rarefatti.

Sesto game, prima scossa del match. Berrettini risponde e tiene da dietro; Jarry commette un paio di errori col dritto. 30-40, prima palla break del match. Ace di Nicolas, al centro, imprendibile. Sfortunato Matteo, che spedisce appena lunga una volee dopo una grande risposta ed un attacco perfetto. E’ molto cresciuto in difesa, ed in risposta. Se Jarry non trova l’Ace, ora nei suoi turni si scambia, e l’azzurro è bravo nel contenere e contrattaccare.Si salva il cileno, 3 pari. Ma nell’ottavo game di nuovo si complica la vita con altri errori in spinta. 15-30. Berrettini risponde di rovescio, si scambia, ma sbaglia il cambio di ritmo col back. Nicolas non trova più l’Ace, ma apre l’angolo ed entra col dritto. Si salva di nuovo Jarry, 4 pari.

Sul 5 pari, arriva la svolta. Matteo sale 40-15, ma resta passivo e commette un doppio fallo sul 40-30. Nicolas ne approfitta, risponde aggressivo e strappa la prima palla break del match. Lungo scambio, si apre il campo Berrettini per un rovescio lungo linea, lo rischia ma gli esce di poco. Break Jarry, andrà a servire sul 6-5. Un game un po’ buttato dall’azzurro, incapace di chiuderlo nonostante il vantaggio. Ma la chance per rientrare arriva subito: Nicolas commette un paio di errori, crolla 0-30. Matteo regge da dietro, ma perde campo e subisce il pressing “moderato” del rivale. 30 pari. Jarry si imballa, affossa un dritto banale in rete da metà campo. Palla break Berrettini, per strappare il tiebreak. La risposta sulla seconda (molto carica) è corta, troppo difensiva. Il cileno sfonda col dritto, piedi in campo, procurandosi il primo set point. Bravo Jarry a lavorare da dietro, fa correre Matteo e chiude in avanzamento pizzicando l’angolo scoperto. 7-5 Jarry, bravo a reggere quando nel set pareva più in difficoltà, e sfruttare l’unica occasione concessa dall’azzurro. Un set molto equilibrato, che si è deciso su una manciata di punti.

Secondo set, Berrettini al servizio. Ritrova il miglior ritmo, come all’avvio del primo set, ed a zero muove lo score. Anche Jarry parte in sicurezza, non concede niente e impatta 1 pari. Il gioco scorre velocissimo, rarefatto, massimo 3-4 colpi. Ancora una volta Nicolas concede qualcosa nei suoi turni, sbagliando col dritto. Berrettini gioca con attenzione, conquista un prezioso 15-40, due palle break. Ottima prima esterna da destra, Matteo non riesce a rispondere preciso; servizio esterno e dritto in avanzamento di Nicolas sulla seconda. Nei momenti caldi Jarry è bravo ad alzare la qualità. Servirebbe una giocata di Matteo, per rompere finalmente l’equilibrio a suo favore dopo aver conquistato diverse occasioni. 2 pari. E’ un buon momento per il cileno, che trova un paio di risposte interessanti, regge da sinistra e sfodera un back che mette l’azzurro in difficoltà. 30 pari. Il servizio aiuta Berrettini, resta avanti 3-2. Sesto game, inizia male Jarry con un doppio fallo. Matteo trova anche il primo grande rovescio lungo linea vincente, ma non è abbastanza per strappare una chance di break, 3 pari. Forse innervosito dalle varie fasi in cui è arrivato vicino al vantaggio, senza mai concretizzarlo, Berrettini accelera troppo i tempi di gioco, e perde la prima di servizio. Affronta un pericoloso 15-30, e quindi un 30-40. Brutto errore di rovescio, molle con le gambe in uscita dal servizio. Palla break Jarry, allarme rosso.Matteo tira una buona prima esterna, ma Nicolas risponde bene, centrando la palla netta, e trovando buona profondità; Berrettini era avanzato per anticipare la palla, e se la ritova troppo nei piedi per spingerla. L’errore del romano costa un break sanguinoso, Jarry avanti 4-3.Chirurgico il cileno nello sfruttare entrambe le chance, adesso avanti a due passi della semifinale. Nicolas, forte del vantaggio, spara prime precise in totale sicurezza, mentre Matteo butta via una risposta di rovescio sul 40-0, evidente segno di nervosismo e fatica. 5-3 Jarry, consolida il vantaggio. Adesso il dritto del sudamericano non esce mai, è veloce e preciso; e pure di rovescio trova un’accelerazione lungo linea improvvisa e bellissima, a pulire la riga. Berrettini è travolto dalle accelerazioni del rivale, sul 30-40 concede un match point. Il dritto di Matteo all’uscita dal servizio termina largo, lento coi piedi nel far spazio alla pallata violenta del rivale.Jarry vince il match, con merito, monetizzando l’abilità nel giocarsi alla perfezione le chance di break. Esce a testa alta l’azzurro. Da metà secondo set si è vista una certa fatica, più lentezza nelle gambe; ma ha comunque disputato una buona partita contro un avversario che sta crescendo – come lui – a vista d’occhio.

Adesso l’azzurro si riposerà. Scelta probabilmente corretta, dopo tanti successi. Lo aspettiamo sul cemento USA dopo la metà di agosto, con enorme curiosità.

Marco Mazzoni

