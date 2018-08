US Open Junior, pubblicate le entry list. Ecco gli italiani al via

L’International Tennis Federation (ITF) ha pubblicato nelle scorse ore le entry list degli US Open Junior, ultima prova stagionale del Grande Slam che prenderà il via il prossimo 31 agosto (primo turno di qualificazioni) per concludersi il 9 settembre, giornata dedicata alle finali di singolare.

Per quanto riguarda i colori italiani, saranno almeno cinque gli azzurrini al via: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto saranno direttamente ammessi ai rispettivi tabelloni principali, mentre nelle qualificazioni troveremo Davide Tortora, Melania Delai e Federica Sacco.

Giulio Zeppieri e Matteo Arnaldi, rispettivamente fuori di otto e quindici posti, hanno concrete possibilità di entrare nel torneo cadetto maschile; fra le ragazze le speranze sono più ridotte per Lisa Pigato che dovrà sperare in venti ritiri di tenniste che la precedono per poter prendere parte alla manifestazione.

SINGOLARE MASCHILE

MAIN DRAW (1): Lorenzo Musetti

QUALIFICAZIONI (1): Davide Tortora

ALTERNATES (15): Giulio Zeppieri (8), Matteo Arnaldi (10), Francesco Passaro (27), Filippo Moroni (32), Giuseppe La Vela (45), Giacomo Dambrosi (48), Federico Arnaboldi (52), Luca Nardi (92), Pietro Martinetti (132), Andrea Brignacca (148), Marco Galante (184), Matteo Petta (203), Alessandro Falcucci (204), Igino Celiberti (213), Luca Cominassi (214)

SINGOLARE FEMMINILE

MAIN DRAW (1): Elisabetta Cocciaretto

QUALIFICAZIONI (2): Melania Delai, Federica Sacco

ALTERNATES (6): Lisa Pigato (20), Martina Biagianti (31), Federica Rossi (32), Isabella Tcherkes Zade (79), Caterina Pruccoli (166), Asia Zammarano (169)

Lorenzo Carini