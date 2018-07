Wimbledon2018 Day10: Anderson sorprende il Re, Nadal sopravvive a Del Potro, Djokovic si candida al trono mentre Isner vince la battaglia fra acemen.

È stata una giornata incredibile a Wimbledon, una di quelli che segnano un prima e un dopo nella storia del tennis: Roger Federer è stato a un punto dalla sua ennesima semifinale a Wimbledon contro il sudafricano Kevin Anderson, forte di un vantaggio di due set a zero in un incontro difficile ma che sembrava aver incanalato per il verso giusto. Proprio quando il più sembrava fatto ha cominciato a formarsi però una delle più grandi sorprese tennistiche degli ultimi anni: da quel momento, da quel match point fallito, il sudafricano ha innalzato ancora di più il proprio livello di gioco, mentre lo svizzero ha cominciato a mostrare poco a poco il fianco all’avversario.13/11 al set decisivo e il re che abdica: un campione come lo svizzero non deve ovviamente dimostrare nulla ma una sconfitta del genere, a “casa sua” fa rumore (esattamente come l’avrebbe fatta una di Nadal al Roland Garros) e sa di occasione persa.

Contro Anderson ci sarà un altro gigante della racchetta: John Isner vince una battaglia di aces (31 a 25 per il canadese) in 4 set contro il canadese Raonic e si regala la prima semifinale Slam della carriera. Una stagione incredibile quella di Big John, un 2018 in cui ha vinto il primo Masters1000 della carriera (Miami) e in cui adesso si regala il più importante risultato Slam, proprio in quel tempio verde in cui anni fa giocò contro Mahut un’indimenticabile partita terminata per 70/68 a suo favore al quinto set.

La parte bassa del tabellone presenterà una semifinale assolutamente nobile, con due top player della racchetta assoluti: se Djokovic ha vita relativamente facile contro il giapponese Nishikori (battuto sul centrale in 4 set) e lancia un messaggio forte gridando al mondo del tennis di essere finalmente tornato, Rafa Nadal sopravvive all’argentino Del Potro, battuto in volata in un quinto set (il maiorchino era sotto 2 set a 1) in cui pesano come macigni le tante palle break fallite dal sudamericano di Tandil, ben 5. Ci si aspettava Federer, si dubitava di un Nadal arrivato all’appuntamento Slam senza preparazione su erba, si credeva che Djokovic ancora fosse distante dalla sua versione imbattibile di un paio di anni fa. Il campo, come sempre, ha raccontato un’altra storia…

Alessandro Orecchio