Wimbledon: Serena Williams “Ogni volta che gioco contro la Giorgi, gioca sempre ad alto livello. Ma gioca a quel livello con tutte, quindi è ancora più impressionante”

“Ogni volta che gioco contro la Giorgi, gioca sempre ad alto livello. Ma gioca a quel livello con tutte, quindi è ancora più impressionante. Sapevo non sarebbe stato un match semplice”.

Penso che ora tutto sia come una piccola sorpresa. Essere in semifinale è un mio obiettivo. Ma quando succede, mi dico: ‘Wow, sta davvero accadendo’. È strano.

A volte mi dico che sono nei guai. A volte mi dico che posso lottare. Per non so quale motivo, oggi ero molto calma. Anche dopo il primo set, ho pensato, ‘Lei sta giocando benissimo. Io sto facendo tante cose per bene e sta andando così’.

Mi sento bene e oggi ho giocato meglio. Questo è soltanto il quarto torneo dal mio ritorno. Non sento pressione o come se dovessi vincere o perdere. Sono qui solo per dimostrare che sono tornata. Lo sono, ma per essere dove voglio c’è ancora un po’ di strada da percorrere”.