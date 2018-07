Challenger Braunschweig: Tabellone principale. Travaglia e Arnaboldi ai nastri di partenza

Main draw Challenger Braunschweig (terra, 127.000€)

(1) Cuevas, Pablo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Masur, Daniel vs Travaglia, Stefano

Quiroz, Roberto vs (5) Albot, Radu

(4) Mayer, Florian vs (Alt) De Greef, Arthur

Vatutin, Alexey vs Dutra Silva, Rogerio

Kamke, Tobias vs Dellien, Hugo

(WC) Molleker, Rudolf vs (6) Zopp, Jurgen

(8) Klizan, Martin vs (Alt) Cuevas, Martin

Moraing, Mats vs Kovalik, Jozef

Arnaboldi, Andrea vs Ofner, Sebastian

Qualifier vs (3) Munar, Jaume

(7) Hanfmann, Yannick vs (WC) Kuhn, Nicola

Galovic, Viktor vs Brown, Dustin

(WC) Bellucci, Thomaz vs Maden, Yannick

Ruud, Casper vs (2) Carballes Baena, Roberto