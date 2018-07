Wimbledon: Thomas Fabbiano “I top 50 sono abituati a battere un top ten o un top 20, io meno. Non c’è stato neppure il giorno di riposo perché il match con Wawrinka era finito solo ieri per la pioggia e ancora stamattina mi facevano i complimenti”

“Una brutta prestazione, la tanta voglia che avevo di vincere ancora non andava di pari passo con il mio tennis. A tratti ho giocato male, non ho espresso il mio solito gioco. Probabilmente ho pagato la bella vittoria di ieri contro Wawrinka, l’ho gestita male. I top 50 sono abituati a battere un top ten o un top 20, io meno. Non c’è stato neppure il giorno di riposo perché il match con Wawrinka era finito solo ieri per la pioggia e ancora stamattina mi facevano i complimenti. Ieri le interviste, dovevo metabolizzare il tutto. Mi servirà da esperienza, la prossima volta saprò dove mettere le mani”.