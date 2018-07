Wimbledon: Camila Giorgi annulla un match point alla Siniakova ed è agli ottavi di finale

Vittoria in rimonta di Camila Giorgi che annulla anche un match point ed approda agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon.

La tennista di Macerata ha sconfitto al terzo turno la ceca Katerina Siniakova con il risultato di 36 76 (6) 62 dopo 2 ore e 58 minuti di partita.

La Siniakova nel corso della partita ha chiamato più volte il fisioterapista per un problema di natura fisica, che in realtà guardando l’incontro non pare l’abbia condizionata molto.

Agli ottavi di finale, che si disputeranno lunedì prossimo, la Giorgi affronterà la russa Ekaterina Makarova classe 1988 e n.35 WTA.

Da segnalare che Camila dopo aver perso il primo set per 3 a 6, nel secondo parziale si è trovata sotto per 2 a 4, quando però ha recuperato il break nel settimo gioco.

Sul 4 a 5 l’azzurra, sul 30-40, ha annullato un match point con un bellissimo rovescio lungolinea vincente.

Sul 5 pari Camila strappava il servizio all’avversaria ma nel game successivo e complici anche due doppi falli, uno sulla palla break, cedeva la battuta.

Nel tiebreak l’azzurra, sotto per 4 a 5, senza minibreak, mancava una palla set sul 6 a 5, ma al secondo tentativo dopo uno spettacolare diritto stretto, con la Siniakova che sbagliava il colpo successivo, la tennista di Macerata portava a casa il secondo set per 8 punti a 6.

Nel terzo set Camila partiva male cedendo la battuta nel primo gioco e complici anche di due doppi falli consecutivi sul 40 pari.

Da quel momento però l’azzurra ripartiva alla grande e dopo aver piazzato il controbreak nel secondo gioco, dal 2 pari infilava un parziale di quattro game consecutivi, conquistando gli ottavi di finale a Wimbledonn per 6 a 2.

La partita punto per punto