Itf Albinea, Ornago resiste e Berrettini è fuori

Ornago resiste e Berettini è fuori dall’Itf in corso al Circolo tennis Albinea. E’ questa la sorpresa del secondo turno del torneo, assieme all’uscita di scena del reggiano Andrea Guerrieri.

Andiamo, però, con ordine. Dopo una strenua lotta il vincitore del Camparini Gioielli ha dovuto cedere alla testa di serie n.2 del seeding, il coriaceo e indomabile Fabrizio Ornago che ha fatto sua la partita al 7/5 del terzo set. Uno il momento decisivo del match quando Jacopo Berrettini, avanti per 5 a 3 e servizio nel terzo parziale, si è lasciato infilare 8 punti consecutivi, permettendo all’avversario di riportare il set in parità, sul 5 pari. Esce subito di scena anche il reggiano Andrea Guerrieri che, dopo aver sofferto al primo turno contro il qualificato Tommaso Roggero, nel secondo turno ha subito il gioco di Riccardo Bonadio che accede ai quarti col punteggio di 6/3 6/4. L’alfiere del Ct Reggio è fuori anche dal doppio dove, in coppia con Matteo Curci, è stato battuto da Omar Giacalone e Pietro Rondoni, teste di serie n.1 del tabellone. I due, ora, sembrano marciare spediti verso la finale. Sempre in tema d sorprese, si ferma la corsa del n.1 del singolare Eduard Esteve Lobato che, sotto di 5 a 1, si è ritirato e ha ceduto il passo al qualificato Mircea Alexandru Jecan.