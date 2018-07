La World Team Cup diventa realtà. Dal 2020 si giocherà in Australia ad inizio anno. Ben 15 i milioni di dollari sul piatto e punti ATP

L’ATP ha annunciato l’approvazione della World Team Cup, che si svolgerà a partire dall’inizio della stagione 2020, in collaborazione con Tennis Australia.

“Siamo lieti di avere raggiunto questo risultato che cambierà il panorama dell’ATP World Tour. Questo ci consentirà di aprire la nostra stagione con un grande evento per nazioni, con un impatto minimo sul calendario dei giocatori di inizio anno. Crediamo che in questo modo si possa garantire sostenibilità a lungo termine non solo finanziariamente ma anche in una prospettiva di salute del giocatore, che è fondamentale. Questo evento ha un enorme potenziale e ora non vediamo l’ora di lavorare insieme a Tennis Australia per portare a compimento il nostro progetto” – ha dichiarato Chris Kermode, presidente esecutivo ATP.

Il torneo avrà la partecipazione di 24 squadre, mettendo in palio un montepremi di 15 milioni di dollari e punti per il ranking Atp.