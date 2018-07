Wimbledon: Andreas Seppi è al secondo turno. Sconfitto Smith in tre set

Buona la prima per Andreas Seppi a Wimbledon. Il trentaquattrenne di Caldaro, n.50 del ranking mondiale, ha sconfitto il tennista australiano John-Patrick Smith, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-2 6-4 6-1 in un’ora e 23 minuti di gioco.

Il tennista azzurro, che come miglior risultato sull’erba londinese vanta gli ottavi di finale raggiunti nel 2013, se la vedrà al prossimo ostacolo con il vincente della sfida tra Norbert Gombos e Kevin Anderson, ottavo favorito del seeding.

PRIMO SET – Inizio sprint da parte di Andreas Seppi sul Campo 5 dell’All England Club. L’altoatesino ottiene il break nel game inaugurale, sbaglia poco e mantiene il vantaggio fino alle fasi “calde” del parziale: avanti per 3-1, Seppi gioca in maniera molto aggressiva in risposta, conquista il doppio break e allunga in maniera definitiva, per poi chiudere 6-2 in appena 21 minuti. Pressoché perfetta la prestazione di Andreas nel primo set: 92% di punti vinti con la prima di servizio e netta supremazia mostrata anche in risposta.

SECONDO SET – E’ Andreas Seppi il primo a portarsi avanti nel secondo set: l’azzurro opera il break nel quinto gioco, dopo essersi fatto sfuggire due chance, ma riesce a mantenerlo solo per pochi minuti, prima di un ottavo game praticamente perfetto da parte di Smith che ha ottenuto il controbreak a zero. Sul 4-4, Andreas torna a giocare come sa fare, spingendo nel modo più giusto possibile in risposta: il 34enne toglie nuovamente il servizio all’australiano e, successivamente, non ha problemi a chiudere la frazione per 6-4.

TERZO SET – Andreas Seppi rasenta la perfezione nel terzo parziale, specialmente al servizio: in tre turni di battuta, l’azzurro concede zero (0!) punti al suo avversario, vincendo dunque il 100% dei punti giocati. Smith, dal canto suo, non sfrutta le chance sul proprio servizio già a partire dal primo game, nel quale subisce la rimonta di Seppi dal 40-30. Sul 2-0, arriva il secondo break di fila (il terzo se consideriamo le fasi finali del secondo set) per l’italiano che prende il largo per poi chiudere per 6-2 6-4 6-1 al terzo match point.

La partita punto per punto



Slam Wimbledon J-P. Smith J-P. Smith 2 4 1 A. Seppi A. Seppi 6 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J-P. Smith 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J-P. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J-P. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J-P. Smith 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J-P. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 J-P. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J-P. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J-P. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J-P. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 J-P. Smith 15-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J-P. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J-P. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J-P. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Lorenzo Carini